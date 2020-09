“La scuola riapre regolarmente il 14 settembre”. Conte difende la Azzolina (e zittisce i presidi) (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – La scuola riaprirà come previsto il 14 settembre, nessun rinvio o date scaglionate. A dare la notizia che tante famiglie e tanti studenti aspettavano con ansia è stato il premier Giuseppe Conte ieri in tarda serata. “Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest’anno avverrà in un Contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l’anno scolastico comincerà regolarmente”, ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “La scuola riapre regolarmente il 14 settembre”, ha sottolineato, rivolgendosi anche ai presidi, che invece dicono che non esistono le condizioni per riaprire lunedì. Contagi, il ... Leggi su ilprimatonazionale

