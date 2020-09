La legge elettorale spacca la maggioranza, testo base approvato con i soli voti di Pd e M5s (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – La commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato, con i soli voti di Pd e M5s, il testo base sulla legge elettorale, il cosiddetto Brescellum, che prevede un proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5 per cento e diritto di tribuna per i partiti minori. Nella maggioranza, Leu si è astenuta mentre Italia Viva non ha partecipato al voto. Più Europa non ha partecipato alla votazione. Hanno abbandonato l’aula al momento del voto le opposizioni (Lega, Fdi e Fi), che chiedevano più tempo per gli approfondimenti al testo contestando il timing dei lavori. Leggi su dire

Legge elettorale: ok al testo base, votano sì solo M5s e Pd

AGI- La commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato il testo base della legge elettorale, il cosiddetto 'Brescellum', ovvero un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5% e d ...

Scuola, il Governo stanzia 39 milioni per sanificare le aule che il 20 e 21 settembre ospiteranno i seggi elettorali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte e dei ministri Lamorgese e Azzolina, ha approvato un decreto-legge che introduce “disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezion ...

