Il padre di Pincarelli: "È un ragazzo per bene, ma quando beve non capisce più nulla" (Di giovedì 10 settembre 2020) “Mario È un ragazzo affettuoso, quando vede qualcuno in difficoltà deve difenderlo, È fatto così. Ed È per questo che È successo tutto. Quel sabato sera È uscito, È tornato a casa intorno alle 4,30 di domenica. Io ero sveglio, mi ha salutato e mi ha detto che sarebbe andato a dormire da alcune amiche. Ma un genitore come sa dove va un figlio o cosa fa? E stato un mio amico a dirmi, poco più tardi, cosa era successo. Mia moglie non sapeva nulla”. Parla così all’Adnkronos il padre di Mario Pincarelli, il 21enne accusato insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi di omicidio preterintenzionale in ... Leggi su huffingtonpost

DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: Il padre di Pincarelli: 'È un ragazzo per bene, ma quando beve non capisce più nulla' - fisco24_info : Colleferro, padre Pincarelli: 'Mio figlio in carcere per aiutare amici' : All’Adnkronos commenta l’arresto di Mario… - giornali_it : Omicidio Colleferro, il padre di Pincarelli: 'Mario ha preso le parti di Belleggia, che poi ha cantato'… - HuffPostItalia : Il padre di Pincarelli: 'È un ragazzo per bene, ma quando beve non capisce più nulla' - StraNotizie : Omicidio Colleferro, il padre di Pincarelli: 'Mario ha preso le parti di Belleggia, che poi ha cantato' -

Ultime Notizie dalla rete : padre Pincarelli Colleferro, padre Pincarelli: "Mio figlio in carcere per aiutare amici" Adnkronos Omicidio Colleferro, il padre di Pincarelli: "Mario ha preso le parti di Belleggia, che poi ha cantato"

ARTENA. Stefano Pincarelli sale i trenta metri del vialetto interno della casa di famiglia a Artena alta con un diavolo per capello: “Via, andatevene, state scrivendo un sacco di stupidaggini”, urla m ...

Morte Willy: la vita da nababbi dei fratelli Bianchi che risultano nullatenenti. Possibili nuovi indagati

"Non giudicate i miei figli dalle foto. Sono sicura che non sono stati loro ad uccidere Willy". Così la madre dei fratelli Bianchi difende i suoi figli dall’accusa di omicidio. Marco e Gabriele sono a ...

ARTENA. Stefano Pincarelli sale i trenta metri del vialetto interno della casa di famiglia a Artena alta con un diavolo per capello: “Via, andatevene, state scrivendo un sacco di stupidaggini”, urla m ..."Non giudicate i miei figli dalle foto. Sono sicura che non sono stati loro ad uccidere Willy". Così la madre dei fratelli Bianchi difende i suoi figli dall’accusa di omicidio. Marco e Gabriele sono a ...