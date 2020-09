Il giudice boccia le promesse di Conte e Gualtieri (Di giovedì 10 settembre 2020) La sentenza di Ciro Caccaviello, del Tribunale di Napoli, sostiene che il «rischio di insolvenza» dello Stato oramai non è «ipotetico». Lanciando l'allarme sulla tenuta delle finanze pubbliche.Lo Stato italiano è a rischio crac. A sostenerlo non è un'insensibile agenzia di rating internazionale né un impietoso burocrate europeo, ma un rappresentante del nostro stesso Paese. Il 20 agosto scorso è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Napoli la sentenza del giudice Ciro Caccaviello che, nero su bianco, lancia l'allarme sulla tenuta delle finanze pubbliche, con il record di debito pubblico che, «irrobustito» dall'emergenza Covid, corre verso i 2.600 miliardi di euro. A onor del vero, il giudizio tranchant del magistrato in servizio presso l'undicesima sezione civile del capoluogo ... Leggi su panorama

panorama_it : La sentenza di Ciro Caccaviello, del Tribunale di Napoli, sostiene che il «rischio di insolvenza» dello Stato orama… - PiCastro_Gio : #Djokovic Patetica quella giudice di linea. Sembra essere stata colpita da una boccia d'acciaio -

Ultime Notizie dalla rete : giudice boccia Referendum, Formigoni vuol tenere comizio per il "no". Il giudice boccia la richiesta IL GIORNO Referendum, Formigoni vuol tenere comizio per il "no". Il giudice boccia la richiesta

L'ex governatore, che sta scontando ai domiciliari una condanna per corruzione, non sarà tra i relatori della maratona 'Dieci ore per un No" ...

Torna Scuola di Politiche di Letta, da domani a Cesenatico

Roma, 9 set. (askanews) - "Cosa sarà Stato?". È il titolo della V edizione della Summer School Italia Mondiale della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, in programma ...

L'ex governatore, che sta scontando ai domiciliari una condanna per corruzione, non sarà tra i relatori della maratona 'Dieci ore per un No" ...Roma, 9 set. (askanews) - "Cosa sarà Stato?". È il titolo della V edizione della Summer School Italia Mondiale della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, in programma ...