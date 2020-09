Godin Inter, il Cagliari pronto ad acquistare l'uruguaiano (Di giovedì 10 settembre 2020) Godin Inter - Così riporta la Gazzetta dello Sport :'Il 34enne difensore uruguaiano, nonostante l'ottimo finale di stagione, non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte: il suo addio di fatto ... Leggi su europacalcio

Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Cagliari: accordo per #Godin ?? I rossoblù sono prossimi a chiudere con l'Inter per l'uruguai… - AlfredoPedulla : #Godin, l’#Inter ha dato il via libera, il difensore ha accettato. Definitivo, gratuito. Ora tocca a #Giulini che n… - StefanoGrestini : RT @PeppinInter: Due giocatori erano stati elogiati per la loro professionalità dal mister: B.Valero e Godin. Ora sono entrambi fuori dall'… - AntoninoHetfiel : RT @FBiasin: Più o meno è chiaro il perché della cessione di #Godin. Se si valuta rapporto impatto/decreto crescita è evidente come per il… -