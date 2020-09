Frosinone, più sicurezza per tutti: in arrivo altre 200 telecamere e fototrappole (Di giovedì 10 settembre 2020) La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la partecipazione alla richiesta di finanziamento del decreto emanato dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, allo scopo di implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza globale territoriale denominato “Città in video”. Il progetto, voluto dall’amministrazione Ottaviani e coordinato dal responsabile del Ced, ing. Sandro Ricci, prevede l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni ai fini di valorizzare al massimo il profilo della prevenzione e della deterrenza. La sicurezza collettiva ha beneficiato, anche in passato, delle immagini raccolte dai dispositivi elettronici. Gli uffici comunali hanno infatti fornito, già nei mesi scorsi, utili ... Leggi su ilcorrieredellacitta

