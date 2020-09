Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sul red carpet a Venezia fan furiosi (Di giovedì 10 settembre 2020) Francesco Chiofalo e la fidanzata Antonella Fiordelisi hanno partecipano alla “Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia” e Chiofalo ” pubblica una foto di coppia sul red carpet, attraverso il suo profilo social. Una scelta non condivisa da molti follower: alcuni si lamentano perché Francesco qualche giorno fa aveva parlato di crisi con la fidanzata e altri per via del loro look, definendolo volgare. Per il post di Francesco Chiofalo e Antonella Fiodelisi i complimenti non sono mancati da parte dei follower, ma gli hater si sono scatenati. Francesco appunto qualche giorno fa aveva parlato di crisi con Antonella per via dei ... Leggi su people24.myblog

erikapretti21 : RT @Viperissima_: Gente come Ludo Valli, Elisa de Pacinis, Mila Suarez, Francesco Chiofalo e consorte, Moser, Damante, Stella Manente, ecc.… - LaSara35617525 : RT @Viperissima_: Gente come Ludo Valli, Elisa de Pacinis, Mila Suarez, Francesco Chiofalo e consorte, Moser, Damante, Stella Manente, ecc.… - _beaphoenix_ : RT @Viperissima_: Gente come Ludo Valli, Elisa de Pacinis, Mila Suarez, Francesco Chiofalo e consorte, Moser, Damante, Stella Manente, ecc.… - JustRiccard0 : RT @Viperissima_: Gente come Ludo Valli, Elisa de Pacinis, Mila Suarez, Francesco Chiofalo e consorte, Moser, Damante, Stella Manente, ecc.… - pennatheboss : RT @Viperissima_: Gente come Ludo Valli, Elisa de Pacinis, Mila Suarez, Francesco Chiofalo e consorte, Moser, Damante, Stella Manente, ecc.… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Chiofalo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: i veri motivi della crisi SoloDonna Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi al Festival di Venezia, follower furiosi: «Vi eravate lasciati... E poi volgari»

Francesco Chiofalo e la fidanzata Antonella Fiordelisi partecipano alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e l’ex protagonista di “Temptation Island” pubblica una foto di copp ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi al Festival di Venezia. Fan furiosi: «Vi eravate lasciati..E poi volgari»

Francesco Chiofalo e la fidanzata Antonella Fiordelisi partecipano alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e l’ex protagonista di “Temptation Island” pubblica una foto di copp ...

Francesco Chiofalo e la fidanzata Antonella Fiordelisi partecipano alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e l’ex protagonista di “Temptation Island” pubblica una foto di copp ...Francesco Chiofalo e la fidanzata Antonella Fiordelisi partecipano alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e l’ex protagonista di “Temptation Island” pubblica una foto di copp ...