De Panicis sfida la censura: a Venezia vestita così, poi... Bacio lesbo (con lingua) con la ex GF Vip | Guarda (Di giovedì 10 settembre 2020) Fuoriprogramma sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: Elisa De Panicis e Mila Suarez, entrambe ex Grande Fratello Vip, si sono scambiate un Bacio passionale (con lingua in bella mostra) davanti ai fotografi, letteralmente impazziti. Sulla carta, un messaggio per celebrare l'amore in ogni sua declinazione, in pratica una bella botta di pubblicità per le due influencer e una paparazzata da copertina. Peraltro la De Panicis aveva già dato "spettacolo" posando voluttuosa con il suo abito nero con strascico e spacco vertiginoso. Fuori da Venezia 77, Elisa e Mila sono molto amiche e condividono spesso gli studi di Barbara D'Urso. Un feeling a prova di pettegolezzo. Leggi su liberoquotidiano

