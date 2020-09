Crotone, Cigarini: «Possiamo salvarci. Stroppa perfezionista» (Di giovedì 10 settembre 2020) Cigarini ha parlato della nuova avventura con la maglia del Crotone: le dichiarazioni del centrocampista rossoblù Luca Cigarini, centrocampista del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nuova avventura con la maglia rossoblù. SCELTA – «È un po’ che sono fermo, fa piacere tornare ad allenarsi anche se è più faticoso. Ho scelto Crotone per l’insistenza della società e dell’allenatore, hanno voluto puntare su di me, è stata una scelta abbastanza automatica». Stroppa – «L’ho seguito anche in B, ha dimostrato il suo valore in questi anni. È un perfezionista, e in Serie A può fare la differenza, soprattutto per una squadra che si ... Leggi su calcionews24

