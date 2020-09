Covid, le famiglie di Bergamo: “Piano pandemie del 2006. Da Conte a Fontana, ci dicano in faccia che hanno fatto di tutto per salvare le vite” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Siamo arrabbiati perché ci stanno prendendo per i fondelli. Ci stiamo accorgendo che, mentre approfondiamo le nostre indagini, le responsabilità non diminuiscono da una parte e diminuiscono dall’altra, ma aumentano dappertutto”. È questo il grido di rabbia di Luca Fusco, presidente del comitato “Noi Denunceremo“, che riunisce i familiari delle vittime del Covid-19 nella Bergamasca. Oggi a Bergamo ha presentato il rapporto pubblicato il 13 maggio 2020 sul sito dell’Oms, subito sparito nell’arco di 24 ore. “Il punto centrale è che l’Italia non ha aggiornato il piano pandemico nazionale dal 2006, ma semplicemente lo ha riconfermato”, spiega il vice presidente del comitato Luca Fusco. “Se fossero stati fatti dei piani pandemici, ... Leggi su ilfattoquotidiano

nzingaretti : Fermatevi #negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, f… - LaStampa : La crisi ha obbligato le famiglie venezuelane migrate in Colombia e Brasile a tornare. - fattoquotidiano : No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per… - Noovyis : (Covid, le famiglie di Bergamo: “Piano pandemie del 2006. Da Conte a Fontana, ci dicano in faccia che hanno fatto d… - MarceVann : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia A #Roma, con @virginiaraggi e la giunta a 5?, l'attenzione per le fasce più deboli e per le famigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid famiglie Alpago Covid, Tambre a sostegno delle famiglie L'Amico del Popolo Scuola: Arcuri, nelle scuole tutte le mascherine entro lunedi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 set - Il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri, rassicura le famiglie e i dirigenti scolastici e fa chiarezza: nessuna scuola e' se ...

Usa: nuovo piano di aiuti bocciato in Senato, Dem contro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 set - Il nuovo piano di stimoli per l'economia statunitense, come atteso, non e' riuscito a passare il voto procedurale in Senato, in mancanza dei 60 'si' ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 set - Il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri, rassicura le famiglie e i dirigenti scolastici e fa chiarezza: nessuna scuola e' se ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 set - Il nuovo piano di stimoli per l'economia statunitense, come atteso, non e' riuscito a passare il voto procedurale in Senato, in mancanza dei 60 'si' ...