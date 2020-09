Covid e circolazione: stop alle deroghe (Di giovedì 10 settembre 2020) Vista l'emergenza era stata autorizzare la guida con documenti scaduti o l’insegnamento senza formazione periodica. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Covid circolazione Covid e circolazione: stop alle deroghe - Ticinonline Ticinonline Sileo: «Oggi il virus circola molto di più: rispettiamo le regole o sarà difficile ripartire»

Se la giustizia è una virtù collettiva, come spiegava Platone, allora serve un appello alla responsabilità individuale: portare le mascherine e mantenere le distanze è compito di ognuno. Il problema è ...

Coronavirus: il conto delle vittime supera quota 900mila, in Europa ci si prepara alla seconda ondata

(Teleborsa) - Supera quota 900mila vittime la pandemia da Coronavirus nel mondo, 27.869.036 i casi accertati. Sono i numeri del conteggio della Johns Hopkins University che monitora l'evoluzione della ...

