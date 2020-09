Come si inserisce Kolarov nell’Inter di Conte – ANALISI TATTICA (Di giovedì 10 settembre 2020) Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. Ecco Come si inserisce l’ex Roma nel calcio di Antonio Conte In attesa di Vidal, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Aleksander Kolarov, uno dei pilastri tecnici della Roma degli ultimi anni. Come avevamo scritto qualche giorno fa, il mercato nerazzurro continua a sembrare cucito su misura per le idee tattiche di Conte. Finora sono arrivati profili che sembrano cuciti su misura per il 3-5-2 del tecnico leccese: Hakimi è l’archetipo del quinto perfetto, Vidal sarebbe la tipica mezzala quantitativa “contiana” e Kolarov è un giocatore duttile in grado di agire in più posizioni. Fin da quando è arrivato a Roma, il serbo si è ... Leggi su calcionews24

Uno dei punti deboli dei MacBook sono le prestazioni grafiche: nonostante l'arrivo di processori con chip grafici sempre più potenti nessuno può sostituire degnamente una scheda grafica dedicata, in g ...

Durante il lockdown, gli italiani hanno riscoperto il piacere di stare a casa e di curarla. Chi nei mesi più bui della pandemia ha avuto la fortuna di possedere un giardino o uno spazio all'aria apert ...

