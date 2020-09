Circumvesuviana, ripristinata la fermata di ‘Via del Monte’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Sarà ripristinata, il prossimo 24 Settembre, la fruibilità della fermata di linea Circumvesuviana di “Via del Monte” a Torre del Greco. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, dopo il parere favorevole incassato dall’ EAV srl, a seguito delle diverse interlocuzioni intercorse nei mesi scorsi tra il consigliere delegato ai trasporti, Salvatore Gargiulo, e, il Direttore Generale dell’Ente Autonomo Volturno, Pasquale Sposito. La decisione, infatti, di chiudere la storica stazione di “Via del Monte”, si inquadrava in un disegno di riorganizzazione organica da parte dell’azienda di trasporti campana, reso necessario sia dalla considerazione dell’eccessivo numero di ... Leggi su anteprima24

