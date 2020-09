Caso De Laurentiis, anche Dal Pino in autoisolamento (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha deciso di porsi in isolamento seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario. Lo rende noto la Lega Serie A in seguito alla positività al Covid del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: la notizia è stata segnalata dallo stesso De Laurentiis ieri alle 20 alla … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

