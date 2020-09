Calciomercato Torino – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Calciomercato Torino è attualmente fermo, perchè in queste ore le attenzioni del club sono tutte rivolte al caso di Covid-19 rilevato su un tesserato. Questo ha sospeso al momento tutto compreso le amichevoli in programma. Nessuno sconto per Izzo “Izzo non andrà via a cuor leggero”. Queste sono le parole di Urbano Cairo rilasciate ai media al termine della riunione in Lega. La traduzione a questo, rafforzata dalla convocazione del centrale difensivo per il ritiro biellese, al contrario di Aina e Lyanco, ormai sul piede di partenza, è che il presidente non ha intenzione di trattenere nessuno controvoglia, ma non accetterà giochi al ribasso, siano essi dovuti alla necessità di vendere per recuperare denaro oppure ad eventuali capricci dell’azzurro. L’Inter di Antonio Conte è ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : #Suarez verso Torino aspetta il passaporto e... chiama #Chiellini - Glongari : #Torino nuovi contatti in vista per Fabio #Borini. Jolly offensivo apprezzato da #Giampaolo #calciomercato #sportitaliamercato - infoitsport : Calciomercato Torino, Cairo cerca un doppio ritorno al fantacalcio - kupaleon : RT @NicoSchira: #Spezia sempre molto attivo: continuano i contatti col #Torino per #Djidji. Intanto per la panchina della Primavera scelto… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Ronaldo porta un grande nome a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino: Zaccagno verso la cessione, Izzo piace in A Toro News Calciomercato Torino, Cairo cerca un doppio ritorno al fantacalcio

Sull'argentino ex Juve ci sono anche gli interessamenti di Sassuolo e Genoa, ma il Torino non molla quello che sarebbe un innesto di qualità per la fase offensiva. Il Toro… Leggi ...

Calciomercato, Izzo in uscita? Il Torino non farà sconti

Andrà via? Probabilmente sì, ma lo farà alle condizioni dettate dal Torino. È questo il sunto sulla situazione di Armando Izzo su cui è intervenuto ancora il Presidente Urbano Cairo: “Izzo è un giocat ...

Sull'argentino ex Juve ci sono anche gli interessamenti di Sassuolo e Genoa, ma il Torino non molla quello che sarebbe un innesto di qualità per la fase offensiva. Il Toro… Leggi ...Andrà via? Probabilmente sì, ma lo farà alle condizioni dettate dal Torino. È questo il sunto sulla situazione di Armando Izzo su cui è intervenuto ancora il Presidente Urbano Cairo: “Izzo è un giocat ...