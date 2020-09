Calcio a 5: Cus Avellino, ingaggiato Pacilio (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.S.Cus Avellino comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Nicolas Pacilio. Classe 99, Pacilio inizia la sua carriera nelle giovanili della Virtus Avellino, squadra con la quale esordirà a soli 15 anni timbrando il cartellino al suo primo anno in Promozione. La sua carriera prosegue nella Vis Ariano e successivamente alla Lupo Fidelis in prima categoria. Dotato di un ottimo destro, Nicolas sa gestire bene la palla ed è capace di cambiare la partita da un momento all’altro! “Sono contento di entrare a far parte di questo gruppo, la serie C1 è un campionato avvincente e impegnativo quindi dovremo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Mi impegnerò al massimo affinché possa tornare utile a Mister ... Leggi su anteprima24

campobassolive : Calcio a 5 serie A2, al via la preparazione del Cln Cus Molise - Quot_Molise : Calcio a 5: Cln Cus Molise, è iniziata la preparazione | - menelpallone : 2^- Parte il Cus Unime: al via calcio a 11 maschile e femminile - cusancona : Calcio a 5: Negativi i test sierologici in casa Cus Ancona C5 - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Calcio. Il CUS completa gli staff tecnici) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cus Calcio a 5: Cln Cus Molise, è iniziata la preparazione Il Quotidiano del Molse Girls Ancona e Basket Senigallia partono confermando i coach

Castorina ha già iniziato lunedì scorso la preparazione, mentre. Tonucci partirà lunedì prossimo. Acquistata il play Minarelli ...

Cus Foggia, si riparte: al via i corsi sportivi IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

La prima lezione del corso di calcio, in programma oggi mercoledì 9 settembre alle ore 17:30, darà ufficialmente il via ai corsi di sport organizzati dal Cus Foggia e dedicati a bambini e ragazzi dai ...

Castorina ha già iniziato lunedì scorso la preparazione, mentre. Tonucci partirà lunedì prossimo. Acquistata il play Minarelli ...La prima lezione del corso di calcio, in programma oggi mercoledì 9 settembre alle ore 17:30, darà ufficialmente il via ai corsi di sport organizzati dal Cus Foggia e dedicati a bambini e ragazzi dai ...