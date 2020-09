Al via in Italia i pre-ordini di Google Pixel 4a: prezzo e variante disponibile (Di giovedì 10 settembre 2020) Pur essendo stato ufficializzato all’incirca un mese fa servirà ancora un po’ di tempo prima di poter mettere le mani su Google Pixel 4a, la cui disponibilità resta fissata per il prossimo 1 ottobre. Vi è comunque la possibilità di pre-ordinarlo da oggi 10 settembre anche in Italia da questa pagina, anche se nell’unica variante con 6GB di RAM e 128GB di storage, nella colorazione nera ed al prezzo di 389 euro. Più tardi, a partire dall’8 ottobre, dovrebbe toccare ai vari Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, dispositivi che dovrebbero essere presentati il 30 settembre. Per quanto riguarda la scheda tecnica del Google Pixel 4a ormai non ci sono ... Leggi su optimagazine

