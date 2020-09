Una biciclettata teatrale tra cascine e risaie (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto pronto per la seconda edizione di "Take a way", una biciclettata teatrale organizzata dalle compagnie CampoverdeOttolini e FavolaFolle. Un percorso ad anello, organizzato nel rispetto delle ... Leggi su ilgiorno

DarioNardella : Record a #Firenze: siamo arrivati a 420mila mq di aree pedonali! Sabato alle 11.30 inauguriamo con una biciclettat… - DarioNardella : Da domani sarà pedonale il tratto da lungarno De’ Medici a lungarno Acciaiuoli. Un evento storico per la città che… - therealengie : Buongiorno, una biciclettata insieme con sottofondo la sigla del mondo di Patty? - romi_andrio : RT @terre_di_po: Domenica 13.9 torna la #DiscesaDelPo da #Guastalla a #Viadana una #biciclettata tra #fiume e #golena, partenza ore 10, leg… - turismoER : RT @terre_di_po: Domenica 13.9 torna la #DiscesaDelPo da #Guastalla a #Viadana una #biciclettata tra #fiume e #golena, partenza ore 10, leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Una biciclettata Una biciclettata teatrale tra cascine e risaie IL GIORNO Una biciclettata teatrale tra cascine e risaie

Tutto pronto per la seconda edizione di "Take a way", una biciclettata teatrale organizzata dalle compagnie CampoverdeOttolini e FavolaFolle. Un percorso ad anello, organizzato nel rispetto delle norm ...

11:30 - Ripalta Cremasca: domenica 13 biciclettata Avis ad Abbadia Cerreto

Autunno Ripaltese. In collaborazione con la sezione Avis di Ripalta, domenica 13 settembre si svolgerà la biciclettata Avis. Ritrovo alle 8 in piazza Dante, alle 11 messa e visita di Abbadia Cerreto.

Tutto pronto per la seconda edizione di "Take a way", una biciclettata teatrale organizzata dalle compagnie CampoverdeOttolini e FavolaFolle. Un percorso ad anello, organizzato nel rispetto delle norm ...Autunno Ripaltese. In collaborazione con la sezione Avis di Ripalta, domenica 13 settembre si svolgerà la biciclettata Avis. Ritrovo alle 8 in piazza Dante, alle 11 messa e visita di Abbadia Cerreto.