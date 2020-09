**Ue: Pnrr, legge Delega su riforma fisco entro fine 2020, emissione decreti entro fine 2021** (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Riduzione strutturale del cuneo fiscale sul lavoro tramite una riforma dell'Irpef in chiave progressiva; sostegno alle famiglie e alla genitorialità in raccordo con il Family Act; revisione dei sussidi, con particolare attenzione a quelli dannosi per l'ambiente; semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e le imprese; contrasto all'evasione fiscale, promuovendo l'uso dei pagamenti digitali e migliorando le risorse delle agenzie fiscali e delle autorità di controllo; pieno utilizzo e interoperabilità delle banche dati nel rispetto della privacy. E' quanto si legge nella bozza delle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) visionata dall'Adnkronos nel capitolo Politiche di supporto. La finalità della riforma del ... Leggi su liberoquotidiano

