Scuola, i banchi monoposto sono ancora un miraggio. I presidi: «Non abbiamo neanche un calendario delle consegne» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembre Chi li riceve direttamente dall’esercito, chi se li fabbrica da solo dividendo in due quelli vecchi. Una delle questioni che più ha scaldato i cuori nei mesi prima del rientro a Scuola dopo l’emergenza da Coronavirus è stata quella dei banchi monoposto. Utili a garantire il distanziamento in classe e fondamentali per consentire agli studenti di abbassare la mascherina durante le lezioni. Ora che manca solo qualche giorno alla riapertura di elementari, medie e superiori – con l’eccezione di alcune province che hanno già anticipato il rientro – i dubbi sembrano ancora molti. «La questione dei banchi è fondamentale», dice al Antonello Giannelli, ... Leggi su open.online

borghi_claudio : Scuola, banchi: Arcuri, super-appalto da 45 milioni di euro a società fantasma - - matteosalvinimi : #Salvini: Scuola. Incredibile che tutta Europa abbia già aperto ed in Italia ancora non si sa nulla e mancano inseg… - myrtamerlino : I #presidi chiedono di ripartire dopo le elezioni del 20 e 21 settembre. Molti di loro ci scrivono dicendo che non… - mitzicim : RT @crialicata: dei decenni che siamo stati. Il culto del corpo, della forza gratuita, del denaro, della bella vita senza sforzo. Che va ce… - TinoMazzini : RT @doluccia16: I banchi a rotelle messi in cerchio: la grande rivoluzione scolastica dei 5s. L'idea che mancava, per una scuola al passo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola banchi Insegnanti "fragili", problema da risolvere

Lavoratori fragili, quelli che hanno bisogno più di altri di conoscere la situazione sanitaria perché più a rischio di altri se dovessero contrarre l’infezione polmonare. Tra loro ci sono anche gli in ...

Scuola, Sos Villaggi dei Bambini: «Investire in un nuovo patto educativo»

Alla vigilia della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, dopo un’interruzione che dura in Italia dal 4 marzo – la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, che ha colpito ...

Lavoratori fragili, quelli che hanno bisogno più di altri di conoscere la situazione sanitaria perché più a rischio di altri se dovessero contrarre l’infezione polmonare. Tra loro ci sono anche gli in ...Alla vigilia della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, dopo un’interruzione che dura in Italia dal 4 marzo – la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, che ha colpito ...