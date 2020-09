"Sa che esistono mamma e papà?". Tre minuti di show: Salvini fa a pezzi la Azzolina | Video (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come distruggere Lucia Azzolina in pochi minuti. Contro l'improbabile ministro M5s, Matteo Salvini ha gioco facile. La distruzione va in onda a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove il leader della Lega è ospite in collegamento: "Ha passato l'estate a insultarmi... . gaglioffo, troglodita, incosciente, lasci perdere Salvini e dia una risposta agli insegnanti", premette Salvini prima di iniziare il cannoneggiamento. "Ma la Azzolina ha presente che dietro un bimbo ci sono una mamma e un papà che hanno il brutto vizio di andare a lavorare?", la incalza. E ancora: "Se soffocano le aziende poi rimangono a casa migliaia di lavoratori. Le aziende - continua nella sua intemerata - non chiedono aiutini ma un po' di pace ... Leggi su liberoquotidiano

«Non mi sono mai fermato dal lavorare nemmeno durante la quarantena. Se non faccio tutte queste cose alla mia età, quando le faccio?». Sorride con l’aria birichina di un ragazzino il regista Pupi Avat ...

Hugh Grant compie 60 anni. Per celebrarlo 6 film (e una serie tv in arrivo)

