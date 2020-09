Pavia, la Rsa Villa Flavia riapre i battenti. Al via il centro diurno integrato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quasi sei mesi dopo la chiusura decisa in autonomia, domani riapre il centro diurno integrato della residenza per anziani Villa Flavia. Era il 16 marzo, infatti, quando la struttura gestita dalla ... Leggi su ilgiorno

