Milan, ufficiale l’acquisto di Sandro Tonali: il comunicato dei rossoneri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Doveva solo essere messo nero su bianco, ora è tutto ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan. A renderlo noto è un comunicato del club rossonero, il quale afferma di “aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia. Il calciatore indosserà la maglia numero 8”. Il centrocampista classe 2000, proveniente dal Brescia, ha firmato un contratto della durata di 5 anni. Leggi su sportface

Nella scorsa stagione Tonali non è stato uno dei centrocampisti più preziosi per il Fantacalcio, dunque al Milan cercherà il definitivo salto di qualità anche da questo punto di vista: con le Rondinel ...Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in questo istante: il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale con il Diavolo. Ecco il comunicato ...