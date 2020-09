Mahmood l’incontro con la musica della Taranta | Tra arabo e la pizzica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mahmood è stato davvero una scoperta per la musica italiana, vincendo nel 2019 Sanremo con la sua canzone Soldi. Il suo genere totalmente particolare è riuscito ad entrare nei cuori e nelle case di tutto il suo pubblico, pubblicando il suo ultimo singolo Dorado con due featuring, Sfera Ebbasta e Feid. La canzone va forte ed è suonata in tutte le radio, ma quest’anno per Mahmood è stato speciale grazie all’opportunità inedita di poter cantare nella nuova edizione della Notte della Taranta. Intervistato dal settimanale Voi, racconta il lavoro e l’emozioni dietro questa unica esperienza. Mahmood l’incontro con la musica della Taranta È stato proprio il ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood l’incontro Power Hits Estate Verona 2020, tripla diretta tv Sky Uno, TV8, RTL 102.5 Digital-Sat News