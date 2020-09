Il rasoio da viaggio più piccolo al mondo (Di mercoledì 9 settembre 2020) È un bel vantaggio in termini di spazio e peso avere un gadget in miniatura da portarsi in giro. Di modelli con dimensioni limitate ce ne sono tanti sul mercato ma, con la sua forma a uovo da 60 x 40 millimetri, Evo Shaver promette di essere il rasoio da viaggio più piccolo in assoluto. Realizzato in alluminio, acciaio inossidabile e plastica Abs, pesa 70 grammi, ha un’autonomia di 90 minuti (equivalenti secondo i produttori a circa 50 rasature, ciascuna delle quali dura circa 2 minuti) e si ricarica con il caricatore da muro, power bank oppure tramite la porta usb del computer. Dotato di un motore che tocca i 6000 giri al minuto e rete della lama spessa 0,1 millimetro per favorire una rapida rasatura, e si può riporlo in zaini e borse senza insidie, perché tenendo premuto il pulsante di accensione per ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : rasoio viaggio 32 migliori Rasoio Da Barba nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi Waze permette di salvare il viaggio su desktop per averlo sull'app! Ecco come funziona ''Salva nell'app''

Waze, uno dei più famosi servizi di navigazione su smartphone completamente gratuito, annuncia una novità richiesta e ricercata dalla maggior parte dei 140 milioni di utenti che nel mondo usano il sis ...

Solo per oggi il rasoio elettrico wet & dry di Philips con regolabarba e sistema automatico di pulizia in offerta con il 63% di sconto

Solo per oggi, grazie all'evento Offerte di Settembre, puoi trovare su Amazon il rasoio elettrico Philips S9711/41 Series 9000 in offerta a 165,99 €, con il 63% di sconto. S9000 di Philips è un rasoi ...

Waze, uno dei più famosi servizi di navigazione su smartphone completamente gratuito, annuncia una novità richiesta e ricercata dalla maggior parte dei 140 milioni di utenti che nel mondo usano il sis ...Solo per oggi, grazie all'evento Offerte di Settembre, puoi trovare su Amazon il rasoio elettrico Philips S9711/41 Series 9000 in offerta a 165,99 €, con il 63% di sconto. S9000 di Philips è un rasoi ...