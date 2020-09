Ghali in una veste inedita, alle prese con il racconto di un amore intenso nel nuovo singolo “Barcellona” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Venerdì 11 Settembre sarà in rotazione radiofonica Barcellona che, dopo gli straordinari successi di Boogieman feat Salmo (disco di platino) e Goodtimes (doppio disco di platino), sarà il terzo brano estratto da DNA l’ultimo album di Ghali, uscito lo scorso 21 febbraio per Atlantic Warner/Sto Records e anch’esso certificato Platino a soli tre mesi dalla release. Barcellona mostra Ghali in una veste inedita, alle prese con il racconto di un amore intenso, con la città della Catalogna sullo sfondo. Barcellona è una lettera a cuore aperto che si posa delicata sulla produzione di Michele Canova; è il racconto di una relazione travolgente, scandita da incontri in ... Leggi su domanipress

