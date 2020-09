Frosinone-Roma (amichevole, 9 settembre ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tra le tante incognite della nuova stagione che inizierà il 19 settembre, molte riguardano la nuova Roma che in estate ha vissuto il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin. I giallorossi hanno una nuova dirigenza, si sono privati anche del ds Gianluca Petrachi e nelle intenzioni questa dovrà essere la stagione nella quale ritrovare … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

