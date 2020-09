Corona seppellisce De Benedetti dalla Berlinguer: «Quei messaggi al Cav farabutti e vigliacchi» (Di mercoledì 9 settembre 2020) “farabutti e vigliacchi” . Il ritorno di Mauro Corona a Cartabianca è un fuoco d’artificio. Il programma di nuovo su RaiTre condotto da Bianca Berlinguer ha visto il suo opinionista, Mauro Corona parlare di Silvio Berlusconi svergognando Carlo De Benedetti, anche se non lo ha nominato direttamente. Sfregio a un uomo malato, è il succo dei suo intervento, ricoverato per Coronavirus. Una lezione di stile che non ti aspetti dall’uomo delle montagne, scalatore e scrittore. Gli insulti al Cav sono stati indecorosi. De Benedetti asfaltato da Corona “Non sono mai stato politicamente dalla parte di Berlusconi, ma sulla malattia di una persona non si possono ... Leggi su secoloditalia

Lexanajena75 : RT @SecolodItalia1: Corona seppellisce De Benedetti dalla Berlinguer: «Quei messaggi al Cav farabutti e vigliacchi» - SecolodItalia1 : Corona seppellisce De Benedetti dalla Berlinguer: «Quei messaggi al Cav farabutti e vigliacchi»… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona seppellisce Coronavirus, fibrosi polmonare dopo forme gravi di Covid. Il rischio per fumatori, diabetici o ipertesi Il Fatto Quotidiano Vittorio Feltri e il coronavirus: "Il paziente zero, le bare, il lockdown. Cosa dobbiamo sempre tenere a mente"

Ho già sottolineato di recente come uno dei pericoli maggiori per l'umanità sia l'incapacità della nostra specie di ricordare i fatti e mettere a frutto i ricordi, in modo da evitare di ripetere sempr ...

Coronavirus, l'allarme di Draghi: "A rischio il futuro dei giovani. Bisogna dar loro di più"

RIMINI - "Ai giovani bisogna dare di più": dopo la catastrofe della pandemia bisogna affrontare la fase difficile e disseminata di insidie della ricostruzione, che dovrà essere improntata alla flessib ...

Ho già sottolineato di recente come uno dei pericoli maggiori per l'umanità sia l'incapacità della nostra specie di ricordare i fatti e mettere a frutto i ricordi, in modo da evitare di ripetere sempr ...RIMINI - "Ai giovani bisogna dare di più": dopo la catastrofe della pandemia bisogna affrontare la fase difficile e disseminata di insidie della ricostruzione, che dovrà essere improntata alla flessib ...