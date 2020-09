Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di mercoledì 9 settembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico

Ecate31 : @valfromrome Giustamente hai fatto bene se non ti ci ritrovavi... come me che ora inizierò a silenziare quelle di S… - 6Joker69 : ....arrivare a silenziare qualcuno che purtroppo ritwitta qualcun altro/a che mi sembra sto c.zzo.... è fantastico… - MichaelDones91 : @_esegesi_ Bloccare (o silenziare, come sto facendo ultimamente) e via. È l’unica soluzione! - gemmagaetani : @borghi_claudio C’era una qualche dignità nel Pd e nei suoi giornali sciuscià che attaccavano i 5s dicendo n quel c… - SHEVHORAN : come si fa a silenziare le parole? -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle Zazoom Blog Come studiare a casa con i propri figli

Quasi due milioni di bambini studiavano già da casa prima che il coronavirus imponesse, di colpo, la chiusura degli istituti scolastici, e quei genitori già sanno una o due cose su ciò che accade quan ...

WhatsApp, torna la modalità vacanza per silenziare le conversazioni stressanti

Una delle prossime novità in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp potrebbe tornare particolarmente utile a chi, volente o nolente, si trova all'interno di numerose conversazio ...

Quasi due milioni di bambini studiavano già da casa prima che il coronavirus imponesse, di colpo, la chiusura degli istituti scolastici, e quei genitori già sanno una o due cose su ciò che accade quan ...Una delle prossime novità in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp potrebbe tornare particolarmente utile a chi, volente o nolente, si trova all'interno di numerose conversazio ...