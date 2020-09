All’Idroscalo di Milano via ai campionati italiani di canoa e paracanoa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da giovedì 10 settembre in acqua oltre 800 atleti in rappresentanza di 94 società provenienti da tutta Italia. Domenica al via il Campionato Italiano di fondo Gli specialisti dell’acqua piatta tornano all’Idroscalo di Milano con l’evento clou del calendario nazionale: i campionati italiani 2020 di canoa velocità e paracanoa. Da giovedì 10 settembre a domenica 13 scenderanno in acqua oltre 800 atleti che andranno a caccia del “tricolore” nelle categorie senior, under 23, junior e ragazzi. Circa 2.200 gli equipaggi impegnati, in rappresentanza di 94 società, che si daranno battaglia sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Domenica invece spazio alla lunga distanza dei 5000 metri con il Campionato italiano di fondo. Non mancheranno i big ... Leggi su tpi

