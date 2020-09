Xbox Series S ha una data di uscita! Il trailer ufficiale di Microsoft la rivela (Di martedì 8 settembre 2020) Xbox Series S verrà lanciata il 10 novembre ad un costo di 299 euro e Microsoft ha confermato praticamente tutti i rumor che circolavano in questi giorni pubblicando anche un trailer di annuncio.La console di nuova generazione low cost vanta le seguenti caratteristiche:Anche se la data di uscita e il prezzo di Xbox Series X devono ancora essere annunciati ufficialmente, Windows Central ha riferito oggi che sia Xbox Series X che Xbox Series X verranno lanciate entrambe il 10 novembre. Rimanete sintonizzati con noi per nuovi annunci che verranno eventualmente pubblicati da Microsoft.Leggi altro... Leggi su eurogamer

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - DarioConti1984 : PS5 'sculacciata' da Xbox Series S: il pensiero dell'ex Sony David Jaffe - zazoomblog : Xbox Series S ha un trailer ufficiale che ne annuncia la data di uscita - #Series #trailer #ufficiale #annuncia - DarioConti1984 : Xbox Series X, Microsoft svela il prezzo della Xbox più piccola di sempre - DarioConti1984 : Xbox Series S, la mossa di Microsoft è vincente: prezzo democratico e feature next gen per chi ha ancora un TV Ful… -