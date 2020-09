Usa, la polizia spara a un 13enne autistico: il ragazzo stava avendo una crisi e la madre aveva chiamato i soccorsi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovo episodio di violenza negli Stati Uniti che vede ancora una volta protagonista la condotta della polizia. Una donna dello Utah ha chiamato i soccorsi perché suo figlio, un ragazzo autistico di 13 anni, stava avendo una crisi e dunque urlava e si lamentava. Giunti sul posto, gli agenti – contattati per un aiuto in quella situazione delicata – hanno intimato al giovane di sdraiarsi a terra e di eseguire i loro ordini. Ma il 13enne, ancora in preda alla sua crisi, non ha fatto quello che gli veniva chiesto e gli agenti, sentendosi non ascoltati, hanno aperto il fuoco colpendolo diverse volte. È successo nello Utah, a Salt Lake City, qualche giorno fa. Il giovane è ora ricoverato in ... Leggi su open.online

