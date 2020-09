Sara Calzolaio difende Logli in tv, Bruzzone contro: «Sa sicuramente molto più di quanto ha raccontato» (Di martedì 8 settembre 2020) Caso Roberta Ragusa: Sara Calzolaio parla per la prima volta in Rai per difendere Antonio Logli. A Storie Italiane ha rilasciato delle esclusive dichiarazioni per sostenere il suo compagno. “Lui è innocente e deve tornare a casa”, ha detto. Lo chiama “Antonio nostro”, parlando anche a nome di Daniele e Alessia Logli, figli di Roberta, con i quali vive da anni ormai e che ha detto di amare profondamente. Sara definisce Logli un uomo dolce, attento, premuroso. Che mai farebbe del male a chicchessia . “Un innocente in carcere non sta mai bene”, ha aggiunto. Sara Calzolaio a Storie Italiane: Loris Gozi «non è attendibile» “Il super testimone Loris Gozi non è ... Leggi su urbanpost

eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Calzolaio Sara Calzolaio a Storie Italiane, Logli innocente: “Super testimone inattendibile, carte lette al contrario” Ultime Notizie Flash Green Carpet Fashion Awards: in arrivo il 10 ottobre un’edizione straordinaria

Roma – Sarà un’edizione straordinaria e innovativa quella dei Green Carpet Fashion Awards 2020. Rinascita e solidarietà necessari alla nostra società per un futuro all’insegna della giustizia ambienta ...

Logli il “mangia-avvocati”: Salta anche il secondo legale

Il professionista succeduto al collega Roberto Cavani conferma l’addio: «Diciamo che è stata una scelta consensuale tra rinuncia mia e revoca del cliente» PISA. Non è arrivato al traguardo del primo a ...

Roma – Sarà un’edizione straordinaria e innovativa quella dei Green Carpet Fashion Awards 2020. Rinascita e solidarietà necessari alla nostra società per un futuro all’insegna della giustizia ambienta ...Il professionista succeduto al collega Roberto Cavani conferma l’addio: «Diciamo che è stata una scelta consensuale tra rinuncia mia e revoca del cliente» PISA. Non è arrivato al traguardo del primo a ...