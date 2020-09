PS5 apre i pre-order ma solo per la variante kitsch completamente in oro. Vi avanzano €9.000? (Di martedì 8 settembre 2020) I pre-order di PlayStation 5 sono aperti! Detta così sembra una notizia da ultim'ora; spiacente dovervi deludere però, perché si tratta di un pre-order dedicato esclusivamente alla console di Sony in oro 24K, un concentrato di pacchianeria creato da un sito web che vi avevamo annunciato pochi mesi fa.Sarete in grado di preordinare una vostra unità a partire dal 10 settembre: il prezzo? La versione base costerà all'incirca 8.840 euro. Sì perché ci sono altre versioni, giusto per accontentare tutti coloro che possono permettersela. La variante in oro rosa costerà 8.900 euro, mentre quella in platino, la più costosa, avrà un prezzo di 9.060 euro.Il sito web Truly Exquisite tiene a precisare che questi sono i prezzi della versione digitale di PlayStation 5: se bramate per ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PS5 apre PS5: un negozio eBay apre i preordini svelando prezzo e data di uscita? Everyeye Videogiochi PS5: "un evento è programmato per domani", sostiene la catena Game

Secondo la catena inglese Game ci sarebbe un evento PS5 programmato per domani, per questo motivo invita gli utenti che vorrebbero ordinarla ad avere pazienza. NOTIZIA di Luca Forte — 08/09/2020 Attra ...

Ride 4 annunciato per Playstation 5 ed Xbox Serie X

Milestone ha annunciato che RIDE 4, l’ultimo capitolo del suo amato franchise dedicato a tutti gli amanti delle due ruote, sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X il 21 gennaio 2021. I gioca ...

Secondo la catena inglese Game ci sarebbe un evento PS5 programmato per domani, per questo motivo invita gli utenti che vorrebbero ordinarla ad avere pazienza. NOTIZIA di Luca Forte — 08/09/2020 Attra ...Milestone ha annunciato che RIDE 4, l’ultimo capitolo del suo amato franchise dedicato a tutti gli amanti delle due ruote, sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X il 21 gennaio 2021. I gioca ...