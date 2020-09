Mihajlovic, l'abbraccio dei tifosi: 'Bentornato mister' (Di martedì 8 settembre 2020) C'è anche la... didascalia per il ritorno in campo di Sinisa Mihajlovic: a Casteldebole, i tifosi hanno lasciato da poco uno striscione nel quale danno il Bentornato al tecnico che ha sconfitto il ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Mihajlovic, l'abbraccio dei tifosi: 'Bentornato mister': Mihajlovic, l'abbraccio dei tifosi: 'Bentornato mister' Do… - marcovarini : RT @Gazzetta_it: #Mihajlovic, l'abbraccio dei tifosi: 'Bentornato mister' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Mihajlovic, l'abbraccio dei tifosi: 'Bentornato mister' - Gazzetta_it : #Mihajlovic, l'abbraccio dei tifosi: 'Bentornato mister' - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Un abbraccio affettuoso a @berlusconi che è positivo al Coronavirus, sono certo che lui come Briatore e Mihajlovic non son… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic abbraccio

La Gazzetta dello Sport

"Paura Zaniolo", titola in apertura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bella vittoria dell'Italia, che supera l'Olanda alla Johan Cruijff ArenA: decisivo il gol di Barella in chiusura di p ...Buone notizie per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Il tecnico è risultato negativo al doppio tampone. Potrà tornare in campo. Finalmente sono arrivate delle buone notizie per Sinisa Mihajlo ...