«Mi dispiace per tutte le persone che erano presenti» (Di martedì 8 settembre 2020) Daniel Koch è rimasto molto deluso dell'epilogo della serata svoltasi presso la Grossmünster di Zurigo. Leggi su media.tio.ch

WeAreTennisITA : Le scuse di Djokovic?? 'Sono triste, mi sento svuotato. Mi sono informato sul giudice di linea e grazie a dio sta be… - WeAreTennisITA : ??? 'Mi scuso con lo #USOpen e con tutte le persone coinvolte nell’evento per il mio comportamento. Sono molto grato… - LucaBizzarri : Mi dispiace molto per la morte di Philippe Daverio, una delle persone più simpatiche, colte e un grande raccontator… - pippomaryfanti : È stato un evento meraviglioso, breve ma intenso. Mi dispiace solo per tutte le persone che avrebbero potuto tranqu… - S3rpico_s : @AntaresHeart07 @CFN_TeeKay Non cogli il punto, ma fattosta che forse sei della sua stessa pasta. Rivolgersi a cazz… -