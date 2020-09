Juventus, la prima amichevole di Pirlo: ecco quando si torna in campo (Di martedì 8 settembre 2020) La stagione della Juventus è alle porte, ma nonostante la preparazione lampo i ragazzi di Pirlo avranno la possibilità almeno di fare un test match. Con la Serie A distante meno di due settimane c’è bisogno di valutare quali sono le condizioni generali dei giocatori a disposizione. Difatti dopo l’infausto 7 agosto è passato un solo mese, nel quale i giocatori hanno comunque potuto godere di un periodo di vacanza e in parte sono stati chiamati dalla nazionale, lasciando un’incognita sul lavoro propedeutico ad affrontare un campionato che sarà ulteriormente condensato. L’unico test indicativo i bianconeri lo hanno sostenuto tra le mura amiche con i ragazzi dell’Under 23, che però non può essere una cartina tornasole definitiva. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

FBiasin : A quanto pare #Suarez è a un passo dalla #Juventus. Ci tengo a dire che io per primo, settimana scorsa, avevo dett… - JuventusTV : Accadde oggi: 1994 ?? La prima di Marcello #Lippi in Serie A ?? On demand, qui ?? - JuventusFCYouth : #Under19 Femminile | 2??-2?? in amichevole contro la prima squadra del Brescia. Reti bianconere di Scarpelli al 2'… - JonnyDevil80 : @CalcioFinanza La Juventus di sicuro guardiamo la situazione pre Covid, chi ha i problemi maggiori oggi era in diff… - PinelliWeb : Prima di giudicare le presunte parole di #Sarri sul suo addio alla #Juventus voglio attendere conferme più serie, p… -