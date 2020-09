Il video dell’aggressione a Sal Da Vinci in aliscafo e le minacce: “Vieni qua che ti uccido” (Di martedì 8 settembre 2020) Spunta in rete il video dell’aggressione a Sal Da Vinci, sull’aliscafo Procida-Napoli. “Vieni qua che ti uccido”, si sente nella clip attualmente al vaglio delle forse dell’ordine e condiviso da diverse testate sul web, tra le quali Il Messaggero. Un passeggero dell’aliscafo sul quale si è consumata l’aggressione al cantante napoletano Sal Da Vinci ha ripreso parte della scena e ciò che si vede è una serie di immagini choc, confusione e urla. Sal Da Vinci era di ritorno a Napoli dopo il concerto a Procida nell’ambito del tour A Due Passi Da Te ed era a bordo di un aliscafo con la sua famiglia, con Fatima Trotta e con la corista Federica Celio. Tutto è iniziato dalla ... Leggi su optimagazine

