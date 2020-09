Il nuovo Dpcm: sì ai ricongiungimenti esteri, piano per ridurre l'uso del contante per evitare contagi (Di martedì 8 settembre 2020) Nel giorno in cui i nuovi contagi calano per la seconda volta consecutiva - ma con meno della metà dei tamponi rispetto a venerdì - il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Decreto del Presidente del... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che er… - fanpage : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, discoteche e stadi restano chiusi fino al 7 ottobre - SkyTG24 : Coronavirus, nel nuovo Dpcm tamponi e divieti per rientri dai Paesi a rischio: la lista - _myheaven956 : RT @blinkhbdl: Scusa se non ho risposto per dodici ore ma il mio cervello ha emanato un nuovo dpcm che mi obbligava ad isolarmi per paura d… - patripatty5 : RT @lameduck1960: 'Ah, dimenticavo, in fondo ci ho anche aggiunto l'eliminazione del contante'. Qualcuno ha visto un'agenda? -