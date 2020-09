Foresteria, Salvatore Dama ha presentato a Napoli il suo libro d’esordio (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiForesteria For Hysteria è un romanzo di 237 pagine che racconta “l’ospitalità imbruttita”. Ovvero, tutto ciò che di torbido, esilarante, imbarazzante gira intorno al mondo delle case in affitto per vacanze brevi. C’è Airbnb, il colosso americano diffusissimo anche in Italia, che racconta la versione patinata. E poi c’è Salvatore Dama, giornalista professionista al suo esordio letterario, che offre una descrizione del “lato b”, il retroscena. Ieri, lunedì sera, Dama ha presentato il suo romanzo a Napoli, al Grand Tour Cocktail Boutique, insieme con Luca Marfè, giornalista del Mattino, e Carlo Tarallo, giornalista de La ... Leggi su anteprima24

