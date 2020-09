Esclusiva: il Genoa molto vicino a Badelj. Su Zajc e Ranocchia… (Di martedì 8 settembre 2020) Il Genoa è molto vicino a Milan Badelj, il centrocampista in uscita dalla Lazio. C’è il sì del diretto interessato e il gradimento di Maran, mancano gli ultimi dettagli. Conferme su Zajc che avevamo accostato al club rossoblù lo scorso 20 agosto. E su Ranocchia, procede il pressing ribadito oggi nel corso di un incontro con l’Inter. Resta in lizza anche Juan Jesus. Foto: logo Genoa L'articolo Esclusiva: il Genoa molto vicino a Badelj. Su Zajc e Ranocchia… proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sébastien Frey intervenuto ai microfoni di FootballNews24.it ha risposto ad alcune domande sul mercato sia del Milan che della Fiorentina, oltre che sulla possibile lotta scudetto e sul caso Messi Int ...