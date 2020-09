Covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 casi e 10 morti. Tamponi in aumento, nessuna Regione a zero contagi (Di martedì 8 settembre 2020) Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino della Protezione civile oggi si registrano 1.370 casi e 10 morti (ieri i casi erano 1.108). Questi i dati del ministero... Leggi su ilmessaggero

