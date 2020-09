Colpo ai trafficanti di migranti. In Italia le basi finanziarie e logistiche (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Affari e torture andavano di pari passo per i trafficanti di uomini. migranti come merci su cui esercitare violenze e ricatti e lucrare lauti guadagni. Un'organizzazione dinamica e senza scrupoli, con basi e cellule logistiche e finanziarie tra Lampedusa, Roma, Milano e Udine. Diciotto gli stranieri destinatari dell'ordine di cattura emesso nell'ambito dell'operazione "Glauco 4 - hawalanef", ritenuti responsabili di una serie di traversate in mare di disperati, una delle quali al centro persino di scontro politico: il 'caso Diciotti'. Quattro i latitanti, compresi i due capi eritrei. La polizia di Stato ha così eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Palermo a carico di 14 persone accusate di ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Colpo trafficanti Colpo ai trafficanti di migranti. In Italia le basi finanziarie e logistiche AGI - Agenzia Giornalistica Italia Colpo ai trafficanti di migranti. In Italia le basi finanziarie e logistiche

AGI - Affari e torture andavano di pari passo per i trafficanti di uomini. Migranti come merci su cui esercitare violenze e ricatti e lucrare lauti guadagni. Un'organizzazione dinamica e senza scrupol ...

AGI - Affari e torture andavano di pari passo per i trafficanti di uomini. Migranti come merci su cui esercitare violenze e ricatti e lucrare lauti guadagni. Un'organizzazione dinamica e senza scrupol ...