C’è Salvini tra le pagine preferite degli assassini di Willy Monteiro Duarte: le associazioni da evitare (Di martedì 8 settembre 2020) Stanno circolando alcuni editoriali riguardanti anche personaggi politici come Salvini, a proposito la tragica morte di Willy Monteiro Duarte. Come si può facilmente immaginare, tali contributi provano a spiegarci le ragioni per le quali i quattro (forse cinque) ragazzi poi arrestati, con l’accusa di essere i suoi assassini materiali, abbiano agito con tale violenza. Questa mattina è trapelato un altro elemento che in qualche modo ci aiuta a contestualizzare il tutto, con il commento di uno dei parenti degli accusati riportato da Repubblica nel momento in cui è venuto a conoscenza della morte del ragazzo. Trovate tutto qui. L’associazione tra Salvini e gli assassini di Willy ... Leggi su bufale

marcodimaio : Senza vergogna ancora una volta #Salvini si scaglia contro @TeresaBellanova e la definisce una 'pugliese indegna'.… - matteosalvinimi : #Salvini: Leggevo pochi minuti fa: il Movimento 5 Stelle siciliano chiede le dimissioni della Lamorgese. Un ministr… - AlessiaMorani : Tra gli arrestati a Bologna per festini con droga e minorenni c’è anche un candidato della #Lega di #Salvini alle s… - arghail2 : @GuidoCrosetto @NunzioAngiola Tipo Salvini e Meloni e tanti altri parlamentari che non fanno un c......... - gege22agosto : Per la prima volta è vera la notizia : C'è un asino che vola. #SalviniPagliaccio #salvini #salvinimeloni… -

