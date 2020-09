Brexit: governo Gb ammette violazione limitata intese (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 8 SET - Il governo britannico ha ammesso "una violazione del diritto internazionale", seppure "limitata", come conseguenza dell'eventuale approvazione d'una legge interpretativa dell'... Leggi su corrieredellosport

ANSA Nuova Europa

(ANSA) - LONDRA, 8 SET - Il governo britannico ha ammesso "una violazione del diritto internazionale", seppure "limitata", come conseguenza dell'eventuale approvazione d'una legge interpretativa dell'accordo di divorzio con la Ue.