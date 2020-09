Belen Rodriguez paparazzata con Antonino: sguardi di fuoco con Gianmaria Antinolfi incontrato per caso (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo aver chiuso con Gianmaria Antinolfi, che ha incontrato per caso (tra di loro, così come scrive il settimanale Chi, sguardi di “fuoco” senza parlarsi e nemmeno salutarsi), Belen Rodriguez è stata paparazzata dal Chi, in edicola da mercoledì 9 settembre, insieme ad Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez paparazzata con Antonino: sguardi di fuoco con Gianmaria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

