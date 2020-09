Beach volley, è già guerra fra Fipav e Aibvc (Di martedì 8 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

La Fipav sanzionerà i partecipanti alla prima tappa dell'Associazione Italiana Beach Volley Club Cup, tenutasi sabato e domenica a Bellaria.

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Beach Volley: La Fipav non ha riconosciuto il torneo di Bellaria. Sanzioni in arrivo Volleyball.it Energia 4.0 King & Queen beach volley tour in onda su Sky Sport

CIVITANOVA MARCHE – Sono stati comunicati i giorni ed orari della messa in onda delle finali dove hanno visto la visto la vittoria di Davide Benzi e Michela Lantignotti. Una massiccia presenza televis ...

E’ scoppiata la guerra del beach

La Federazione Italiana Pallavolo precisa che l’evento denominato “prima tappa dell’Associazione Italiana Beach Volley Club Cup” tenutasi sabato e domenica a Bellaria è da considerarsi a tutti gli eff ...

