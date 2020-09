Willy, il fratello maggiore dei due pugili: «Hanno sbagliato, devono pagare ma il colpo mortale non è il loro» (Di martedì 8 settembre 2020) Alessandro Bianchi, 33 anni, il fratello maggiore di Gabriele e Marco i pugili accusati dell?omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte a Colleferro, si affaccia da dietro l?enorme... Leggi su ilmessaggero

sserenissimass : RT @stockazz: Oggi il mio pensiero va a Willy perchè potrebbe essere nostro figlio,fratello,amico…non lo riporterà in vita né affievolirà i… - ElenaRed2712 : RT @PediatriaOggi: Chissà a cosa pensava #Willy quella sera quando è uscito, di sicuro non che sarebbe finita così. Impossibile, sei giovan… - Agricolturabio1 : RT @PediatriaOggi: Chissà a cosa pensava #Willy quella sera quando è uscito, di sicuro non che sarebbe finita così. Impossibile, sei giovan… - sardikus : RT @PediatriaOggi: Chissà a cosa pensava #Willy quella sera quando è uscito, di sicuro non che sarebbe finita così. Impossibile, sei giovan… - salerno_vince : RT @PediatriaOggi: Chissà a cosa pensava #Willy quella sera quando è uscito, di sicuro non che sarebbe finita così. Impossibile, sei giovan… -