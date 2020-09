UNA VITA, anticipazioni dal 13 al 18 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 13 a venerdì 18 settembre 2020:Leggi anche: Il paradiso delle signore 5: ANGELA potrà stare con suo figlio? anticipazioniCinta svela a Rafael di essere innamorata di Emilio e gli chiede di non rivelarlo ai suoi genitori. Bellita propone a Felicia di unire le forze per sabotare la relazione tra Emilio e Cinta. Rosina capisce perché Liberto ha deciso di vendere i propri libri. Alfredo racconta a Lolita che Genoveva è stata, ed è tuttora, sua complice a tutti gli effetti. Lolita, fuori di sé, aggredisce Genoveva. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Lolita accusa pubblicamente Genoveva di aver mentito e di essere complice del marito. Ursula suggerisce a ... Leggi su tvsoap

