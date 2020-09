Un nuovo disco e poi il matrimonio: Zampaglione torna in pista e già conquista tutti (Di lunedì 7 settembre 2020) Quindici secondi. Un intro al piano. Modalità Tiromancino, alias Federico Zampaglione. Che s'intitola “Finchè ti va”, in uscita dall'11 settembre. Intanto, subito aver pubblicato l'intro, Zampaglione è stato inondato di feed positivi dalla Rete. Lui attende con ansia l'uscita del brano e ritorna al microfono di RadioFreccia. Per Zampaglione è un momento d'oro: le sue canzoni spopolano, con migliaia di condivisioni sulla Rete, e all'orizzonte il matrimonio con Giglia Marra (attrice bellissima). Si vocifera che il sì sarà celebrato forse a gennaio 2021, quasi sicuramente in Puglia. Top secret, per adesso, data e location. Ma sarà “qualcosa di importante” per Zampaglione. Leggi su liberoquotidiano

